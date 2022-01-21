Украина

Футболиста не будет в клубе из Днепра.

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол прокомментировал слухи о возможном подписании клубом вингера Шахтера Евгения Коноплянки.

"Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. Возможно, со временем, мы вернемся к варианту с подписанием Коноплянки, но не сейчас".

Также Русол рассказал о новом форварде клуба Марке Гуале, который является экс-игроком мадридского Реала.

"Мы за ним следили достаточно давно. На определенном отрезке он для нас был недоступен, хотя мы и пытались пригласить к нам Марка и раньше. Но сейчас так сложились обстоятельства, что мы сумели его привезти в Днепр.

У Гуаля есть определенные качества, за счет которых мы его и приглашали. Надеюсь, что он покажет нам то, чем сможет помочь клубу достичь результата", — рассказал Русол.

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