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    21 января 2022, 21:26

    Марлос отреагировал на номер Нереса в Шахтере

    Состоялась презентация бразильца в футболке "горняков".

    Давид Нерес, ФК Шахтер
    Давид Нерес, ФК Шахтер 21 января 2022, 21:26

    В Instagram-аккаунте донецкого Шахтера появилось видео с презентацией новичка Давида Нереса в футболке клуба.

    Футболист, который в зимнее трансферное окно пополнил ряды "горняков", взял себе 11 номер, под которым раньше выступал Марлос.

     

    В комментариях под видео Марлос прокомментировал презентацию: "Удачи, надеюсь, это число поможет дать клубу много титулов", — написал Марлос.

    Ранее сообщалось, что Нерес и Тобиас провели первую тренировку в Шахтере.

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