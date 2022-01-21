Марлос отреагировал на номер Нереса в Шахтере

Украина

Состоялась презентация бразильца в футболке "горняков".

В Instagram-аккаунте донецкого Шахтера появилось видео с презентацией новичка Давида Нереса в футболке клуба.

Футболист, который в зимнее трансферное окно пополнил ряды "горняков", взял себе 11 номер, под которым раньше выступал Марлос.

В комментариях под видео Марлос прокомментировал презентацию: "Удачи, надеюсь, это число поможет дать клубу много титулов", — написал Марлос.