Марлос отреагировал на номер Нереса в Шахтере

Состоялась презентация бразильца в футболке "горняков".
Давид Нерес, ФК Шахтер
21 января 2022, 21:26
В Instagram-аккаунте донецкого Шахтера появилось видео с презентацией новичка Давида Нереса в футболке клуба.
Футболист, который в зимнее трансферное окно пополнил ряды "горняков", взял себе 11 номер, под которым раньше выступал Марлос.
В комментариях под видео Марлос прокомментировал презентацию: "Удачи, надеюсь, это число поможет дать клубу много титулов", — написал Марлос.
Ранее сообщалось, что Нерес и Тобиас провели первую тренировку в Шахтере.