Бразильцы приступили к подготовке с новой командой.
Давид Нерес, ФК Шахтер
16 января 2022, 19:46
Новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас приняли участие в первой тренировке в Шахтере, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Нерес и Тобиас присоединились к Шахтеру в этот уикенд из Аякса и Интернасьоналя соответственно. Бразильские футболисты отправились вместе с "горняками" на тренировочный сбор в Турции и там начали подготовку ко второй половине сезона.
Стоит отметить, что Тобиас сможет выступать в составе "оранжево-черных" с февраля, когда ему исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что полузащитник Евгений Коноплянка не отправился с Шахтером на тренировочный сбор.