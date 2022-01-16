Украина

Бразильцы приступили к подготовке с новой командой.

Новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас приняли участие в первой тренировке в Шахтере, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Нерес и Тобиас присоединились к Шахтеру в этот уикенд из Аякса и Интернасьоналя соответственно. Бразильские футболисты отправились вместе с "горняками" на тренировочный сбор в Турции и там начали подготовку ко второй половине сезона.

Стоит отметить, что Тобиас сможет выступать в составе "оранжево-черных" с февраля, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что полузащитник Евгений Коноплянка не отправился с Шахтером на тренировочный сбор.