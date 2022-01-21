Украина

Вингер Шахтера высказался о возвращении своей команды к тренировочному процессу.

Шахтер вернулся к тренировочному процессу после отпуска в период зимней паузы и начал подготовку ко второй половине сезоне украинской Премьер-лиги.

Крайний полузащитник Михаил Мудрик поделился эмоциями от вручения ему награды лучшего футболиста "горняков" по итогам прошлого года, а также высказался о возвращении к тренировкам.

"Очень рад, что получил эту награду. Большая мотивация для меня работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.

Если честно, то мы все соскучились, не только я. По тренировочному процессу, по самой команде, по пацанам. С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся", — заявил Мудрик в программе Футбол NEWS.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел за Шахтер 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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