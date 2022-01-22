Зимний новичок днепрян рассказал о процессе трансфера в команду Йовичевича.
роман вантух, фото олимпик
22 января 2022, 12:40
Защитник СК Днепр-1, права на которого принадлежат киевскому Динамо, Роман Вантух рассказал о процессе трансфера в команду Игора Йовичевича.
По словам футболиста, все произошло достаточно быстро.
"После первого круга мне позвонил агент и предложил вариант с арендой в Днепр-1. Я сразу обрадовался и до последнего ждал ответ от Динамо. Я для себя сразу принял решение, но нужно было дождаться "зеленый свет".
Здесь я для себя много нового открываю, что мне очень нравится. Я бы не сказал, что очень тяжело — наоборот, интересно даже.
Адаптация проходит незаметно, здесь очень хороший коллектив и приятные люди. Приветливые, сплоченные, все отлично", — сказал Вантух в интервью Футбол News.
Отметим, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
Ранее Вантух поделился первыми эмоциями после трансфера.