Украина

Новичок команды Игора Йовичевича поделился своими эмоциями после смены клуба.

Новоиспеченный защитник Днепра-1 Роман Вантух прокомментировал свой переход в новую команду на правах аренды, тогда как его контракт принадлежит киевскому Динамо.

"Я очень обрадовался, когда узнал о предложении продолжения карьеры в днепровском клубе. Рад быть здесь и с новыми эмоциями, энтузиазмом начну готовиться к весенней части сезона.

Когда я еще играл за донецкий Олимпик были разговоры о моем переходе в Днепр-1, но жизнь так сложилась, что я перешел в Александрию, а в составе днепрян оказался только сейчас.

Я начинал заниматься футболом во Львове, а после завершения школы поехал на просмотр в Динамо, где задержался на несколько лет. Дальше серьезным толчком в карьере стала аренда в Олимпике, ведь я уже стремился проверить свои силы во взрослом футболе и просил тогда агента, чтобы он мне нашел такой вариант.

Было предложение от Олимпика, куда я поехал на просмотр, остался там и для меня это был ключевой период в карьере, потому что хорошо себя проявил и дальше уже было несколько вариантов по переходам. Следующим клубом стала Александрия, которая также дала мне многое в футбольной жизни, и вот теперь я уже оказался в днепровском клубе.

Я человек скромный, поэтому мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть. Но сейчас я уже стал старше, и поэтому мне уже легче будет адаптироваться. Тем более что многих ребят из Днепра-1 знаю лично, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией в команде.

Я понимаю, что у команды высокий уровень, поэтому для меня это тоже свой вызов. Буду стараться работать и хочется подняться вместе с командой. Для этого сделаю максимально все от меня зависящее. Сейчас чувствую себя хорошо и готов отдавать все свои силы работе на футбольном поле", — приводит слова Вантуха пресс-служба Днепра-1.

Ранее сообщалось, что определились соперники Днепра-1 на сборах.