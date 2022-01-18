Новичок команды Игора Йовичевича поделился своими эмоциями после смены клуба.
РОМАН ВАНТУХ. ФК ЧЕРНОМОРЕЦ
18 января 2022, 16:35
Новоиспеченный защитник Днепра-1 Роман Вантух прокомментировал свой переход в новую команду на правах аренды, тогда как его контракт принадлежит киевскому Динамо.
"Я очень обрадовался, когда узнал о предложении продолжения карьеры в днепровском клубе. Рад быть здесь и с новыми эмоциями, энтузиазмом начну готовиться к весенней части сезона.
Когда я еще играл за донецкий Олимпик были разговоры о моем переходе в Днепр-1, но жизнь так сложилась, что я перешел в Александрию, а в составе днепрян оказался только сейчас.
Я начинал заниматься футболом во Львове, а после завершения школы поехал на просмотр в Динамо, где задержался на несколько лет. Дальше серьезным толчком в карьере стала аренда в Олимпике, ведь я уже стремился проверить свои силы во взрослом футболе и просил тогда агента, чтобы он мне нашел такой вариант.
Было предложение от Олимпика, куда я поехал на просмотр, остался там и для меня это был ключевой период в карьере, потому что хорошо себя проявил и дальше уже было несколько вариантов по переходам. Следующим клубом стала Александрия, которая также дала мне многое в футбольной жизни, и вот теперь я уже оказался в днепровском клубе.
Я человек скромный, поэтому мне в новом коллективе нужно время, чтобы себя раскрыть. Но сейчас я уже стал старше, и поэтому мне уже легче будет адаптироваться. Тем более что многих ребят из Днепра-1 знаю лично, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией в команде.
Я понимаю, что у команды высокий уровень, поэтому для меня это тоже свой вызов. Буду стараться работать и хочется подняться вместе с командой. Для этого сделаю максимально все от меня зависящее. Сейчас чувствую себя хорошо и готов отдавать все свои силы работе на футбольном поле", — приводит слова Вантуха пресс-служба Днепра-1.
Ранее сообщалось, что определились соперники Днепра-1 на сборах.