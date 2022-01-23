Украина

Клуб усилился еще одним легионером.

Ингулец объявил об еще одном трансфере. Клуб подписал бразильского защитника Жоао Вильяма.

О деталях контракта клуб не сообщает. Последним клубом 25-летнего центрбека был Рух из Бреста.

За Рух он провел два сезона, в которых сыграл 27 игр. На родине Вильям играл за Луверденсе и Санта Круз.

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