Клуб усилился еще одним легионером.
Жоао Вильям, Ингулец
23 января 2022, 22:50
Ингулец объявил об еще одном трансфере. Клуб подписал бразильского защитника Жоао Вильяма.
О деталях контракта клуб не сообщает. Последним клубом 25-летнего центрбека был Рух из Бреста.
За Рух он провел два сезона, в которых сыграл 27 игр. На родине Вильям играл за Луверденсе и Санта Круз.
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