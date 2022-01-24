Украина

17-летний фулбек оказался в составе горняков" на второй тайм контрольного поединка.

В контрольном поединке, который проходит в рамках подготовки ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги, донецкий Шахтер встретился с австрийским Вольфсбергом.

В данном противостоянии в футболке "горняков" дебютировал не только вингер Давид Нерес, который начал матч с первых минут, но и второй новичок Шахтер в зимнее трансферное окно — крайний защитник Винисиус Тобиас.

17-летний бразилец вышел на поле в начале второго тайма.

Состав Шахтера (второй тайм): Пятов, Винисиус, Бондарь, Витао, Корниенко, Маркос, Бондаренко, Тете, Судаков, Фернандо, Мораес.

Напомним, матч начался в 15:30. По итогам первого тайма австрийский клуб переиграл "горняков" со счетом 1:0. Прямая трансляция на Shahtar TV.