Новичок Шахтера начнет игру в стартовом составе.
В контрольном поединке на сборах Шахтер встретится с австрийским Вольфсбергом.
С первых минут на поле выйдет самый известный зимний новичок "горняков" – Нерес.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нерес, Патрик, Мудрик, Педриньо.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Гаврилюк, Бондарь, Фарина, Маркос, Тете, Бондаренко, Сигеев, Судаков, Глущенко, Мораес, Сикан, Фернандо.
Матч начнется в 15:30. Прямая трансляция на Shahtar TV.