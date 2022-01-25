Футболист залечил повреждение.
Владислав Дубинчак, ФК Динамо
25 января 2022, 08:55
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона на сборах в Испании.
Как сообщает пресс-служба киевлян, в общую группу футболистов вернулся защитник Владислав Дубинчак, который восстановился после травмы.
В лазарете команды продолжают перебывать Александр Андриевский и Беньямин Вербич, которые тренируются по индивидуальной программе.
Отметим, что на сборы не явился форвард команды Эрик Рамирес. Венесуэлец будет оштрафован боссами клуба.
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