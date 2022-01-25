Украина

Президент киевского Динамо высказался о взаимоотношениях с президентом донецкого Шахтера.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о том, в каких взаимоотношениях находится с президентом донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым.

"Я с Ринатом Леонидовичем в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, что в дружеских. Единственный спор, который между нами происходит — хорошо свистнул судья или плохо. Разные у нас моменты были в жизни. Мы и ругались, и через прессу... Но есть одна хорошая фраза: ругались за одну минуту, а мирились за одну секунду.

И он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем, это проходит через нас. Мы любим футбол. Мы остались [среди других президентов украинских клубов], потому что у нас огромная любовь к футболу. И больше, чем к деньгам и всему остальному. Точно также это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы киевское Динамо становилось лучше", — заявил Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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