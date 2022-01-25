Украина

Президент Динамо высказался о критике в своей адрес, что он отпускает своих футболистов в другие клубы за редким исключением.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис ответил на критику в свой адрес, которая заключается в том, что он редко продает своих футболистов в другие европейские клубы, а случай с трансфером Виталия Миколенко в Эвертон, якобы, является редким исключением из правил.

О трансфере Виталия Миколенко в Эвертон:

"Легко отвечу на этот вопрос. Обвинять можно людей, которые ничего не делают. Их легко обвинять. По Миколенко поступило предложение от клуба Эвертон. Никакие агенты. Предложение было неожиданным даже для меня. Я тут же пригласил Миколенко с его агентом, Шаблием. Я задал ему один вопрос: "Смотри, я разговариваю с тобой как с сыном. У меня дочка такого же возраста. Для тебя, наверное, это будет шок. Еще вчера мы с тобой говорили о том, что тебя все устраивает в киевском Динамо, у тебя по контракту еще 4 года. Я бы мог тебе это [предложение] не показать. Вот предложение, сумму я не знаю. Вступать мне в переговоры или дать отказ?".

Он вышел, посоветовался с родителями. Говорит: "Очень хотелось бы показать себя на том уровне, проявить себя". Конечно, для меня, это был шок. У него были слезы на глазах. Я ему задал еще один вопрос: "Вступать мне в переговоры или нет?". Он сказал: "Вступай". Я вступил в переговоры в течение двух дней. Мы с Эвертоном обо всем договорились, меня устроила трансферная сумма. Миколенко полетел в Лондон, прошел медосмотр, у него оставалось два дня, мы быстро организовали. Эвертон прислал за ним чартер. Анатолий Волк, который отвечает за трансферы, Шаблий и он полетели, все посмотрели. Он переговорил с Бенитесом, принял для себя окончательное решение. Был подписан контракт, о котором было договорено, что будет объявлено первого числа.

Он прилетел, первого числа поставил окончательную подпись, потому что у них трансферное окно открывается первого числа, по законам, поставил свою подпись. Миколенко оказался в Эвертоне. Любое предложение, которое поступало бы по моим игрокам... Говорят, что хотят купить Супрягу, хотят купить Цыганкова... Все хотят, а Суркис — негодяй, не продает. Хацкевич говорит: "Знаю, точно был предложение". Покажи на бумаге хоть одно предложение. Пошли сейчас в наш отдел кадров, как я его называю, где лежат все письма, переписки со всеми клубами, и вы удивитесь — папка не очень толстая. По всем футболистам, по которым приходит предложение, я везде сразу ставлю подпись. Естественно, если все устраивает все три стороны: покупающая сторона, продающая и сам футболист".

О ситуации вокруг Владислава Супряги:

"Не надо ничего пояснять, все и так все знают. За Супрягу я заплатил 5 миллионов, чтобы вы понимали. Сначала это был футболист в киевском Динамо, которым владели правами Днепр и Динамо Киев. В случае продажи я должен был заплатить 5 млн Днепру и прибыль поделить пополам. В какой-то определенный момент Днепр не захотел. Я выкупил Супрягу.

Президент Сампдории разговаривал лично со мной. В пятницу о давал одни условия, а в понедельник он позвонил и сказал "Нет, я подумал, только половину". Это себя не уважать. Я объяснил это Супряге. Такой шанс, как предоставлял Луческу Супряге, по моему, никому из молодых он не предоставлял. Слава богу, сейчас сбросил вес, готов, подготовился, даст Бог. Если он хочет видеть себя в каком-то серьезном чемпионате, ему нужно сегодня проявить себя в киевском Динамо. Если будет по нему предложение, которое меня устроит — я подчеркиваю, меня — в первую очередь. Супрягу никто сюда не тянул, не заставлял. Он сам изъявил желание играть в киевском Динамо. Пускай проявляет себя".

О сумме, которая его устроит по Супряге и "золотой клетке" в Динамо:

"Я не хочу обсуждать цифры. Вы же не покупаете. Для чего мне с вами это обсуждать? Вот когда будет конкретное предложение... С Эвертона пришло предложение без всяких цифр, с подписью президента клуба "Возможно ли культурное вступить в переговоры по покупке Миколенко?". Мы вступили в переговоры. Мы пришли к тем цифрам, о которых вы сегодня говорите, все. Скажите мне пожалуйста, когда это конкретно... Не какие-то агенты или агентишки на этом спекулируют и у них главная цель только заработать, я не вступаю в переговоры, я не реагирую.

Я могу на своем телефоне показать десятки только за сегодня присланных футболистов, которых мне предлагают, начиная от 10-15 млн, заканчивая свободными агентами. В основном те, что свободные агенты, оказываются дороже чем те, которых надо купить. Потому что если ты начинаешь интересоваться, допустим, свободным агентом, сразу агенты говорят: "Мы хотим 2 млн, потому что он свободный, подъемные футболисту". Считаю, что лучше купить футболиста напрямую у клуба. Я приверженец того, что лучше, когда работает клуб с клубом.

Да, возникают потом агенты, ты садишься с ним и договариваешься. Поэтому обвинять меня в том, что я не хочу кого-то отпустить, что у меня "золотая клетка" — это, я бы мягко сказал, неправильно. Я всех готов отпустить, и ребята это понимают. Я был на свадьбе у Попова, я разговаривал и с Шапаренко, и со многими молодыми ребятами, у которых есть перспектива. Они все это прекрасно понимают.

Леднева я же отпустил, вы в курсе? Пришло предложение, я спросил у Мистера. Он говорит: "Ему нужно играть". Аренда, не смейтесь, 100 тыс. евро. Право выкупа + остаются мои 25% — 2 млн евро. Через год захочет клуб венгерский купить, пускай покупает. Попытался я написать там в контракте обратную "формулу любви" с правом выкупа уже за 3 миллиона — менеджеры торгуются. То есть, допустим, они выкупят, а потом через год он засверкает. Я хотел прописать, что я могу его выкупить за 3 млн. Ну, может будет чуть больше. Все-таки наш воспитанник. Я дал возможность. Луческу сказал, что ему надо играть — вот он и идет играть. Почему же я не отпускаю? 16 игроков в Одессу отпустил — я не отпускаю. Ну пускай проявят себя, может быть, позвонят из Манчестера, кого-то купят сразу, без Динамо Киев. От них же все зависит", — заявил Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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