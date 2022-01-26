Украина

Остап Маркевич может получить усиление в видео очередных воспитанников "горняков".

Мариуполь продолжает работу на трансферном рынке в поиске усиления, которое поможет команде покинуть зону вылета.

Как сообщил главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич в эфире Футбол News, в расположении команды находятся Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук.

Все три футболиста являются воспитанниками донецкого Шахтера. Кроме того, по словам Маркевича, его команда нуждается в двух — трех опытных футболистах, которые смогут помогать молодому поколению.

Ранее стали известны имена футболистов, которые отправились с командой в Турцию.