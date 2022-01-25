Украина

В Турцию Остап Маркевич взял 22 футболиста.

Сегодня утром, делегация Мариуполя отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сбор будет состоять из двух частей. С 25 января по 9 февраля "азовцы" будут базироваться в Кунду, недалеко от Анталии, а затем отправится в Белек, где пробудут до 24 февраля.

В Турцию главный тренер команды Остап Маркевич взял 22 футболиста.

Вратари: Евгений Гальчук, Никита Турбаевский, Максим Жук

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Артем Холод, Даниил Удод

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Денис Шостак, Олег Очеретько, Денис Свитюха, Артур Микитишин, Михаил Хромей

Нападающие: Андрей Кулаков, Богдан Вьюнник.

Напомним, первый контрольный матч Мариуполь проведет против сербского Вождоваца. Игра состоится 29 января.