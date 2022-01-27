Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием харьковчан.

Харьковский Металлист проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в четверг, 27 января. Соперником коллектива Александра Кучера в этом поединке станет польская Варта из города Познань — шестнадцатая, на данный момент, команда в турнирной таблице Экстраклясы.

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Напомним, что накануне харьковский Металлист не сумел обыграть польский Радомяк (1:1).