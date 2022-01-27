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Металлист — Радомяк, ФК Металлист
27 января 2022, 00:55
В очередном контрольном матче на сборах в Турции харьковский Металлист расписал мировую с польским Радомяком (1:1).
Гости из Польши открыли счет уже на первой минуте поединка, когда результативным ударом отметился Мауридес, но харьковчане не поникли духом и сравняли цифры на табло в середине первого тайма, а гол в свой актив записал Порох.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Металлист — Радомяк 1:1
Голы: Порох, 22 — Мауридес, 1.
Металлист: Каневцев (Рыбка, 46) — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74) — Сарапий, Демченко, Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Мурза (Рязанцев, 80) — Риаскос.