Украина: Первая лига

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В очередном контрольном матче на сборах в Турции харьковский Металлист расписал мировую с польским Радомяком (1:1).

Гости из Польши открыли счет уже на первой минуте поединка, когда результативным ударом отметился Мауридес, но харьковчане не поникли духом и сравняли цифры на табло в середине первого тайма, а гол в свой актив записал Порох.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Металлист — Радомяк 1:1

Голы: Порох, 22 — Мауридес, 1.

Металлист: Каневцев (Рыбка, 46) — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74) — Сарапий, Демченко, Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Мурза (Рязанцев, 80) — Риаскос.