Защитник Ворсклы рассказал о тренировках на зимнем сборе.
игорь пердута, ворскла полтава
27 января 2022, 23:44
Защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута поделился мыслями касаемо зимнего тренировочного сбора команды.
Футболист считает, что в стане полтавчан царит хорошая атмосфера.
"На тренировках мы не разделяем команду на украинцев и легионеров — все делают общее дело. Мы все можем поругаться и если надо высказать претензии в лицо. Бывает, что с Чеснаковым рубим друг друга, если играем в разных командах на двухсторонках.
С иностранцами у нас хорошие отношения. На тренировках могут лететь искры, а затем спокойно садимся ужинать", — сказал Перута в эфире Футбол News.
Ранее о своих подопечных высказался Юрий Максимов.