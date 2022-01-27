Украина

Защитник Ворсклы рассказал о тренировках на зимнем сборе.

Защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута поделился мыслями касаемо зимнего тренировочного сбора команды.

Футболист считает, что в стане полтавчан царит хорошая атмосфера.

"На тренировках мы не разделяем команду на украинцев и легионеров — все делают общее дело. Мы все можем поругаться и если надо высказать претензии в лицо. Бывает, что с Чеснаковым рубим друг друга, если играем в разных командах на двухсторонках.

С иностранцами у нас хорошие отношения. На тренировках могут лететь искры, а затем спокойно садимся ужинать", — сказал Перута в эфире Футбол News.

Ранее о своих подопечных высказался Юрий Максимов.