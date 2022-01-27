Украина

Украинский специалист прокомментировал характеристики своих игроков.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поделился своим мнением о бойцовских качествах своих подопечных.

"12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние 3 игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас 9 человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру 6 человек основного состава не играло.

У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю – бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам — для нас это самое главное", – рассказал Максимов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, в начале этой недели Ворскла отправилась на тренировочный сбор в Турцию в составе 25 игроков.