Украина

Первый в истории УПЛ игрок из Уганды высказался о своем переходе во львовскую команду.

ПФК Львов ранее официально объявил о подписании атакующего полузащитника Фарука Мия, права на которого ранее принадлежали турецкому Коньяспору.

24-летний хавбек, ставший первым в истории УПЛ футболистом из Уганды, дал свое первое интервью в качестве игрока Львова, ответив на ряд вопросов.

- Прежде всего, хочу сказать, что я счастлив быть здесь. Я впервые попал в Украину и счастлив, ведь это отличная возможность для меня и Львова. Чувствую себя хорошо и, повторюсь, счастлив, что я тут.

- Были ли другие варианты продолжения карьеры? Почему сделал свой выбор именно в пользу Львова?

- У меня было много вариантов продолжения карьеры, но я выбрал Львов, поскольку увидел, что это именно то, что необходимо для продолжения моей карьеры на этом этапе. Хочу помочь команде достичь поставленных целей. У нас совпадают взгляды. Это касается как тренера, так и целой команды. Чувствую себя хорошо и с огромным нетерпением ожидаю своего дебюта.

У меня были контакты с руководством Львова. Мы связались, обсудили планы на будущее и обозначили поставленные задачи. Также сыграл фактор украинского чемпионата. Это сильная лига, в которой много хороших команд. Но я выбрал Львов, так как и главный тренер, и все сотрудники этого клуба имеют большое будущее. Это главная причина, почему я перешел во Львов.

- Из-за чего находился в статусе свободного агента с лета прошлого года?

- Так произошло, потому что в моей жизни происходили определенные события, в частности связанный с семьей. Также я ждал хорошей возможности для продолжения карьеры. Да, были заинтересованные команды, но я чувствовал, что это совершенно не то, что мне подходит. Я ждал хорошего предложения, и тут появился вариант со Львовом, который меня полностью устроил.

- Что-нибудь слышал о чемпионате Украины? Что знаешь об УПЛ?

- В Украине хороший чемпионат. Знаю, что тут есть очень хорошие команды, которые, в частности, регулярно выступают в Лиге чемпионов. Шахтер, Динамо Киев... Это действительно сильные команды. Поэтому я и выбрал Львов, потому что в Украине хороший чемпионат. С нетерпением ожидаю этого вызова.

- Ты стал первым футболистом из Уганды в истории УПЛ. Уже сейчас чувствуешь, что вписал свое имя в историю чемпионата Украины?

- Хм, я этого не знал. Но да, это очень приятно стать первым уроженцем Уганды в чемпионате Украины. Для меня это хорошая возможность и, надеюсь, в будущем сюда приедут еще много угандийцев. Я верю, что буду достойно представлять свою страну в период выступлений за Львов.

- Что на счет коммуникации в команде? Все-таки большинство во Львове разговаривает на украинском языке.

- Коммуникация дается тяжело, но когда ты находишься внутри команды — все по-другому. Я уже начинаю учить некоторые новые слова. Например, уже знаю, как здороваться на украинском. Думаю, со временем я пойму язык. Мне нужно подтянуть уровень украинского.

- И напоследок, что бы хотел сказать болельщикам в первую очередь?

- Хочу поблагодарить за теплый прием и жду встречи с ними. Сделаю для фанатов все возможное, чтобы они могли гордиться мной. Не только болельщики, но и все львовяне. Спасибо, что встретили и приняли меня в клубе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.