Украина

Хавбек Шахтера поделился мыслями после спарринга с Мариуполем.

Донецкий Шахтер провел еще один товарищеский поединок на зимних сборах в Турции, не сумев обыграть Мариуполь (0:0).

Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко прокомментировал исход поединка, в котором его команда не сумела создать достаточно голевых моментов.

"Нам есть над чем работать и где улучшать игру. В плане тренировок все идет хорошо, нас нагружают равномерно. Конечно, предстоит еще много работы.

Погода? Грех жаловаться, ведь в Украине -10. Спарринг-партнеры хорошие, многих знаю, есть и друзья. Я отыграл в Мариуполе год и рад всех видеть — соскучился", — приводит слова хавбека официальный сайт "горняков".

Отметим, что на Football.ua доступен видеообзор матча Шахтер — Мариуполь.