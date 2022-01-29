Товарищеская встреча завершилась нулевой ничьей.
Металлист 1925 – Антальяспор, ФК Металлист 1925
29 января 2022, 18:58
Металлист 1925 сыграл в нулевую ничью с Антальяспором на тренировочном сборе в Турции.
Металлист 1925 – Антальяспор 0:0
Металлист 1925: Сидоренко, (Шелихов 61), Жичиков (Капинус, 61), Кверквелия (Потимков Ю., 61), Ченбай (Дуруеке 61), Емере (игрок на просмотре, 61), Безуглый (Кравченко, 61), Русин (Коваленко И., 61), Габелок (Фабиньо, 61), Криськив (Задерака, 61), Ременюк (Батюшин, 61), Марлисон (Островский, 61.)
Антальяспор: Диего Соуза, Налдо, Докуган, Гурай, Мехмеди, Фреди, Фернадно, Ндао, Гекдениз, Буньямин, Вейсель.
Выходили на замену: Атаберк, Мелиг Енеш, Флоранус, Багадир, Ефекан, Хаджи, Милошевич, Кудряшов, Демир, Амар, Альперен, Емре Узун, Дикмен, Мустафа.