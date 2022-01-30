Украина

Голкипер донецкой команды рассказал об обстановке на сборах и планах на вторую часть сезона.

Первая часть зимних сборов донецкого Шахтера уже близится к своему завершению, а "горнякам" в скором времени предстоит провести заключительный контрольный поединок в Турции против сербской Црвены Звезды.

Накануне данной игры голкипер коллектива Роберто Де Дзерби Андрей Пятов рассказал о настроениях внутри коллектива, а также очертил перспективы команды перед стартом второй части сезона.

"Настроение отличное. Выполняем то, что указывает нам делать тренерский штаб. Это только первый сбор, еще далеко не все получается, но мы движемся в этом направлении. Сейчас практически нет травмированных — это главное.

Думаю, это что-то новое для Мистера — отдохнуть зимой месяц, а потом на месяц поехать на сборы. Наверное, так для него сложнее. И для нас сборы разнятся, ведь у каждого тренера свой подход, но кардинальных отличий нет. Роберто Де Дзерби хочет реализовать свои тактические идеи, потому сейчас много теоретических занятий, а в остальном все как обычно.

У Шахтера цели всегда максимальные. Мы уже выиграли один трофей, в чемпионате идем на первом месте, продолжаем борьбу в Кубке. Надеемся на требл, все зависит от нас.

Раньше я игнорировал индивидуальную статистику. Личные цели — хорошо, но цели клуба важнее. Для себя я понял: если судьба дает такой шанс, нужно ценить то, что имеем. Буду очень счастлив, если сыграю эти шесть матчей, оставшиеся до второго места по количеству проведенных встреч в истории клуба.

Все зависит от меня, от моей работы, от тренерского штаба. Делаю все, чтобы провести как можно больше поединков, но также понимаю требования и цели клуба. Готов биться за это.

Недавно смотрел статистику: только против Динамо сыграл более 50 матчей, и это тоже история. Каждая игра — новая битва, для меня это ценно. Было много хороших поединков и в Лиге чемпионов.

В раздевалке всегда бывает по-разному — зависит от накала матча и результата. Все-таки уровень Шахтера мы подняли достаточно давно, и не все игроки понимают значимость клуба. Наверное, на правах капитана, если даже не принимаю участия в матче, все равно могу зайти и подбодрить ребят. Где-то помочь, а где-то накричать, разбудить. Это психология, к каждому нужен подход. Есть много примеров, когда подобное помогало в перерыве.

Достаточно много футболистов было в нашем клубе, пока я здесь играю, поэтому выделить кого-то одного сложно. Есть потенциал, но каждый им пользуется по-разному. В этом плане самым сумасшедшим был Дуглас Коста, но ему чего-то не хватило, чтобы стабильно играть в топ-клубах — Баварии, Ювентусе… В итоге он поехал в Бразилию.

Наверное, по человеческим качествам лучшим был Фернандиньо — первый бразилец, с которым я столкнулся. Он настолько профессионален, что до сих пор выступает за Манчестер Сити. Это показатель того, что человек был готов держать уровень и даже вырасти. Тайсон и Марлос также футболисты топ-уровня, приятные и добрые люди. Скучаю по ним", — заключил опытный украинский исполнитель.

Напомним, что матч Шахтер — Црвена Звезда состоится 31 января, начало в 16:00 по киевскому времени.