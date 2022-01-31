Украина

Действующие чемпионы Украины форсируют процесс подготовки к возобновлению сезона.

Незадолго до начала минувших выходных киевское Динамо вернулось в столицу Украины после первой части зимних сборов в Испании, после чего команда и тренерский штаб получили непродолжительный отпуск, и вновь отправилась набирать физические кондиции перед стартом второй части сезона УПЛ.

Следующий пункт назначения команды Мирчи Луческу — турецкая Анталия, где команда также будет совмещать физические упражнения и тактические занятия с проведением контрольных поединков.

На сбор в Турции Динамо Киев отправилось в следующем составе:

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Артем Боль, Илья Забарный, Александр Караваев.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Владимир Бражко.

Нападающие: Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Ванат.

Отметим, что Мирча Луческу принял решение не включать в состав делегации травмированного голкипера Руслана Нещерета, защитника Артема Шабанова, а также полузащитников Александра Андриевского и Назара Волошина.

Из присоединившихся игроков команды можно выделить защитников Дениса Попова, Илью Забарного и Александра Караваева, а также нападающих Илью Шкурина и Владислава Ваната.

Вторая часть сборов для "бело-синих" начнется с поединка против болгарского Людогорца, который состоится 31 января, начало в 17:00 по киевскому времени.