Украина

Команды забили на двоих пять матчей.

В заключительном контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе в Турции, луганская Заря минимально обыграла Спартак из Суботицы, представляющий Сербию, со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на 18 минуте, когда Максим Хлань классным ударом отправил мяч в ворота соперника, а за пару минут до этого Артем Громов попал в штангу.

На 30 минуте луганчане удвоили преимущество в счете после удара Гильерме с линии штрафной. Еще через три минуты Дмитрий Хомченовский прицельно пробил с 23 метров и попал точно в ворота.

Тем не менее, второй тайм можно записать в актив сербской команде, которая смогла отыграть два мяча, забив на 54 и 76 минутах.

Заря - Спартак Суботица (Сербия) 3:2

Голы: Хлань, 18, Гильерме, 30, Хомченовский, 33 — ?, 54, ?, 76.

Заря (1-й тайм): Мацапура, Абдуллаев, Данченко, Громов, Гильерме, Вернидуб, Жуниньо, Хлань, Хомченовский, Цвек, Назарина.

Заря (2-й тайм): Мацапура (Шевченко, 61), Имереков, Вернидуб, Данченко, Жуниньо, Цвек, Хомченовский (Нагнойный, 78), Булеца, Назарина, Громов.