Украина

Луганчане не сумели удержать ничейный результат.

Луганская Заря провела предпоследний товарищеский матч в рамках турецкого тренировочного сбора.

"Черно-белые" не сумели обыграть польский Ракув. Подопечные Виктора Скрипника первыми открыли счет в матче, однако затем дважды пропустили. Булеца оформил дубль и мог принести своей команде ничью, однако на третьей добавленной минуте поляки вновь поразили ворота украинской команды и одержали итоговую победу.

Заря — Ракув 2:3

Голы: Булеца, 38, 90+1 — Арсенич, 41, Гутковскис, 61, Мусиолик, 90+3

Заря: Мацапура (Жилкин, 62) — Фаворов (Алефиренко, 54), Имереков, Снурницын, Жуниньо (Алибеков, 51) — Даненко (Нагнойный, 60), Булеца, Хомченовский, Назарина — Кабаев (Овусу, 46), Гладкий (Громов, 62).