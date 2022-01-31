Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В первом контрольном матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции киевское Динамо одержало уверенную победу над болгарским Лудогорцем со счетом 4:1.

Подопечные Мирчи Луческу пропустили в свои ворота четыре мяча, пропустив лишь в заключительном отрезке встречи с пенальти.

Обзор матча:

Динамо - Лудогорец (Болгария) 4:1

Голы: Гармаш, 16 (с пенальти), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 — Десподов, 78 (с пенальти).

Динамо (1-й тайм): Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев, Караваев, Вербич, Витиньо — Гармаш.

Динамо (2-й тайм): Бойко — Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко — Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Циганков — Шкурин.

Лудогорец: Падт — Икоко, Пластун, Карничик, Пинас — Шоу (Сантана, 18), Янков, Соуза — Десподов, Рик, Сотириу.