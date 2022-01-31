Украина

Команда Мирчи Луческу результативно начала второй учебно-тренировочный сбор.

В первом контрольном матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции киевское Динамо одержало уверенную победу над болгарским Лудогорцем со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 16 минуте Денис Гармаш реализовал пенальти. Затем в концовке первой половины матча Витиньо удвоил преимущество "бело-синих".

В самом начале второго тайма Николай Шапаренко отметился результативным ударом, удачно сыграв на добивании. На 75 минуте Илья Шкурин получив мяч в чужой штрафной, красиво пробил в дальний угол, установив счет 4:0 в пользу киевлян. Однако последнее слово было за болгарской командой — Кирилл Десподов реализовал одиннадцатиметровый удар.

Динамо - Лудогорец (Болгария) 4:1

Голы: Гармаш, 16 (с пенальти), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 — Десподов, 78 (с пенальти).

Динамо (1-й тайм): Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев, Караваев, Вербич, Витиньо — Гармаш.

Динамо (2-й тайм): Бойко — Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко — Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Циганков — Шкурин.

Лудогорец: Падт — Икоко, Пластун, Карничик, Пинас — Шоу (Сантана, 18), Янков, Соуза — Десподов, Рик, Сотириу.