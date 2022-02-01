Украина

Защитник Шахтера высказался о бразильском новичке "горняков", который перешел из Аякса в зимнее трансферное окно.

Шахтер в зимнее трансферное окно подписал крайнего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, переход которого обошелся "горянкам" в 12 миллионов евро (+4 миллиона евро в качестве бонусов).

Защитник донецкого клуба Валерий Бондарь высказался о своем новоиспеченном одноклубнике.

"Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он — наши лучшие дриблеры.

Мы понимаем, за что Шахтер отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат", — заявил Бондарь в программе Футбол NEWS.

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