Украина

Защитник Шахтера высказался о победе в товарищеском матче против Црвены Звезды.

В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий Шахтер минимально обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 3:2.

Крайний защитник "горняков" Виктор Корниенко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх. Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер.

Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем", — заявил Корниенко в программе Футбол NEWS.

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