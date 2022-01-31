Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий Шахтер минимально обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 3:2.
Главным героем встреча стал новичок "горняков" Давид Нерес, который отметился в ворота соперника дублем.
Обзор матча:
Шахтер - Црвена Звезда 3:2
Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 — Драгович, 58, Омойжуанфо, 68.
Шахтер (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.
Шахтер (2-й тайм): Трубин, Винисиус, Витао, Бондарь, Корниенко, Тете, Бондаренко, Степаненко, Фернандо, Нерес, Судаков.