Украина

Еще один мяч команда Роберто Де Дзерби организовала усилиями Михаила Мудрика.

В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий Шахтер минимально обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 3:2.

В первом тайме "горняки" доминировали на поле, что воплотилось в два безответных забитых мяча, авторами которых стали Михаил Мудрик и новичок донецкой команды Давид Нерес.

Во второй половине матча сербская команда смогли восстановить равенство на табло усилиями бывшего защитника киевского Динамо Александара Драговича и Омойжуанфо. Но все же последнее слово было за командой Роберто Де Дзерби, которая забила победный мяч на 72 минуте, а его автором стал Нерес, оформивший дубль.

Также на 79 минуте Трубин потащил пенальти, который был назначен после фола со стороны Тараса Степаненко.

Шахтер - Црвена Звезда 3:2

Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 — Драгович, 58, Омойжуанфо, 68.

Шахтер (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.

Шахтер (2-й тайм): Трубин, Винисиус, Витао, Бондарь, Корниенко, Тете, Бондаренко, Степаненко, Фернандо, Нерес, Судаков.