Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

Динамо проведет второй контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в среду, 2 февраля. Соперником киевлян в этом поединке станет сербский Чукарички, который является третьей командой своего национального первенства после 21 сыгранного тура.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

В предыдущем контрольном поединке киевское Динамо уверенно обыграло болгарский Лудогорец (4:1).