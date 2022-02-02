Ветераны украинского футбола продолжат свою карьеру под руководством Шарана.
александр бандура, фото пфк львов
02 февраля 2022, 11:47
Ужгородский Минай объявил о подписании двух опытных украинских исполнителей.
Новичками команды стали экс-вратарь донецкого Металлурга, ПФК Львов, Руха и ряда других клубов Александр Бандура и бывший форвард Кривбасса, Александрии и Ворсклы Юрий Коломоец.
Срок действия подписанных соглашений остается неизвестным.
Отметим, что футболисты стали первыми зимними новичками в ужгородском коллективе.
Ранее Минай объявил о расставании с двумя футболистами.