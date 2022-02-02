Ужгородский Минай объявил о подписании двух опытных украинских исполнителей.

Новичками команды стали экс-вратарь донецкого Металлурга, ПФК Львов, Руха и ряда других клубов Александр Бандура и бывший форвард Кривбасса, Александрии и Ворсклы Юрий Коломоец.

 

Срок действия подписанных соглашений остается неизвестным.

Отметим, что футболисты стали первыми зимними новичками в ужгородском коллективе.

Ранее Минай объявил о расставании с двумя футболистами.