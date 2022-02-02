Украина

Столичный коллектив продолжает подготовку к сезону.

Киевское Динамо в данный момент сезона находится в турецком Белеке, где команда Мирчи Луческу проводит подготовку ко старту второй части сезона украинской Премьер-лиги.

Помимо стандартных тренировочных занятий, в календаре "бело-синих" числятся также и контрольные поединки против представителей различных стран.

В частности, сегодня, 2 февраля, в 17:00, Динамо сыграет против сербского клуба Чукарички, а уже в пятницу, 4 февраля, в это же время, подопечные Луческу встретятся с многократным чемпионом Болгарии — Левски из города София.

Отметим, что возобновится сезон для киевлян домашней игрой против петровского Ингульца уже 26 февраля.