Столичный коллектив продолжает подготовку к сезону.
фото ФК Левски София
02 февраля 2022, 11:44
Киевское Динамо в данный момент сезона находится в турецком Белеке, где команда Мирчи Луческу проводит подготовку ко старту второй части сезона украинской Премьер-лиги.
Помимо стандартных тренировочных занятий, в календаре "бело-синих" числятся также и контрольные поединки против представителей различных стран.
В частности, сегодня, 2 февраля, в 17:00, Динамо сыграет против сербского клуба Чукарички, а уже в пятницу, 4 февраля, в это же время, подопечные Луческу встретятся с многократным чемпионом Болгарии — Левски из города София.
Отметим, что возобновится сезон для киевлян домашней игрой против петровского Ингульца уже 26 февраля.