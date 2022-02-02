Украина

"Азовцы" не сумели провести запланированный спарринг.

Товарищеский матч между Мариуполем и Широки Бриегом не состоится из-за погодных условий.

Всему виной ливни, которые обрушились сегодня на Турцию. Непрекращающиеся дожди сделали поле абсолютно непригодным для игры в футбол.

Таким образом, следующий свой спарринг украинский клуб проведет уже в воскресение, шестого февраля против Сараево.

Ранее наставник Мариуполя прокомментировал зимние подписания команды.