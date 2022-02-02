Украина

Защитник Динамо стал еще одним представителем Украины в Венгрии.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов подписал полноценный контракт с Фехерваром.

Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако известно, что контракт подписан на два с половиной года.

Отметим, что центрбек стал четвертым украинцем в составе Фехервара — в венгерском клубе уже выступают Богдан Леднев, Иван Петряк и Евгений Макаренко.

В текущем сезоне Шабанов сыграл восемь матчей в футболке киевлян, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее Динамо отправило в аренду Эрика Рамиреса.