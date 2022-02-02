Защитник Динамо стал еще одним представителем Украины в Венгрии.
артем шабанов, фото фехервар
02 февраля 2022, 17:43
Защитник киевского Динамо Артем Шабанов подписал полноценный контракт с Фехерваром.
Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако известно, что контракт подписан на два с половиной года.
Отметим, что центрбек стал четвертым украинцем в составе Фехервара — в венгерском клубе уже выступают Богдан Леднев, Иван Петряк и Евгений Макаренко.
В текущем сезоне Шабанов сыграл восемь матчей в футболке киевлян, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Ранее Динамо отправило в аренду Эрика Рамиреса.