Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинских команд.

Сегодня, 4 февраля, стартует выставочный турнир Winter Cup в Турции. В рамках первого дня пройдут два матча с участием украинских клубов.

В первой игре между собой встретятся Полесье и Верес и эта игра начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна видео-трансляция матча.

Во второй игре между собой сыграют харьковский Металлист и одесский Черноморец. После первой половины сезона Металлист уверенно лидирует в Первой лиге, а Черноморец занимает 13 место в УПЛ.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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