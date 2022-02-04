Украина

Боксер впервые сыграл за команду из Житомира.

В рамках первого матча товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье встречается с ровненским Вересом.

На 75 минуте поединка, при счете 2:1 в пользу представителя Первой лиги, на поле появился чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.

Отметим, что уже в первой атаке боксер мот забить и свой дебютный мяч, однако не попал по мячу вблизи ворот Вереса.

Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции.