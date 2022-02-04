Боксер впервые сыграл за команду из Житомира.
Александр Усик, скриншот YouTube-канал Перша Ліга
04 февраля 2022, 16:50
В рамках первого матча товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье встречается с ровненским Вересом.
На 75 минуте поединка, при счете 2:1 в пользу представителя Первой лиги, на поле появился чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.
Отметим, что уже в первой атаке боксер мот забить и свой дебютный мяч, однако не попал по мячу вблизи ворот Вереса.
Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции.