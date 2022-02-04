Украина

Завершился первый матч товарищеского турнира.

В рамках первого матча товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье обыграло Верес со счетом 2:1.

На 10 минуте поединка счет в матче открыл Гончаренко с 11-метровой отметки. Однако на 31 минуте встречи курьезный гол забил Шастал.

Во втором тайме на 69 минуте Денис Янаков сумел вывести Полесье вперед. Вингер забил со штрафного удара.

Отметим, что на 75 минуте матча на поле за Полесье появился украинский боксер Александр Усик.

Полесье — Верес 2:1

Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 - Гончаренко, 10