Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.
фото СК Днепр-1
05 февраля 2022, 08:36
Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет очередной контрольный матч — против сербского клуба Спартак, представляющего город Суботица.
"Синие голуби" на данный момент идут восьмыми в турнирной таблице своего национального первенства.
Для команды Игора Йовичевича это будет последний из трех запланированных спаррингов на первом сборе.
Матч начнется в 15:20 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.
В предыдущем контрольном поединке СК минимально обыграл черногорский Дечич (1:0).