Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.

Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет очередной контрольный матч — против сербского клуба Спартак, представляющего город Суботица.

"Синие голуби" на данный момент идут восьмыми в турнирной таблице своего национального первенства.

Для команды Игора Йовичевича это будет последний из трех запланированных спаррингов на первом сборе.

Матч начнется в 15:20 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

В предыдущем контрольном поединке СК минимально обыграл черногорский Дечич (1:0).