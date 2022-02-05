Украина

Форвард Сампдории поделился мыслями о своих выступлениях.

Нападающий Сампдории, права на которого принадлежат киевскому Динамо, Владислав Супряга рассказал о самых ярких моментах своей карьеры на данным момент.

Форвард вспомнил хет-трик в ворота киевского Динамо в составе Днепра-1.

"Время, проведенное в Днепре-1 я считаю самыми яркие моменты в моей карьере на данный момент — хет-трик в ворота Динамо, 15 голов в чемпионате.. Да, это самые счастливые моменты на данный момент.

Думаю, это была судьба. Я должен был им забить и доказать, что я должен туда летом вернуться. Доказать, что их решение отпустить меня было ошибкой. Что касается Хацкевича, то это моя вина, что я не смог заиграть — у меня ничего не получалось.

Я до сих пор не могу себе объяснить, почему все сложилось так, что я не могу забить. Мне доверял Луческу, на меня делали ставку, а потом в один момент я перестал забивать и пропала уверенность в себе. После переподписания контракта я не расслаблялся — мне безразличны деньги, я кайфую от футбола", — сказал Супряга в интервью BurBuzz.

Отметим, что молодой футболист перебрался в Сампдорию в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее Супряга прокомментировал свое решение касаемо выбора номера в итальянском клубе.