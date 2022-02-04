Италия

Украинец рассказал о своем выборе игрового номера в итальянском клубе.

Новоиспеченный нападающий Сампдории Владислав Супряга прокомментировал свой переход в итальянский клуб, в котором он будет выступать под седьмым номером.

"Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Очень приятно и я удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. Сампдория меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался.

Михайличенко? Я знал, что он стал чемпионом в Сампдории, так что постараюсь не подвести его.

Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой. Постараюсь все сделать, чтобы помочь команде. Я очень спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис, но своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его.

В первую очередь хочу помочь команде остаться в Серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Постараюсь забить как можно больше голов", — сказал Супряга в эфире клубного YouTube-канала.

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