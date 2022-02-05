Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.
фото ФК Колос Ковалевка
05 февраля 2022, 13:03
Очередной контрольный поединок на сборах Колос проведет против черногорского Рудара из города Плевля.
"Шахтеры" сейчас занимаю седьмую позицию в национальном первенстве, в то время как выигрывали чемпионат в последний раз в сезоне-2014/15.
Матч состоится 5 февраля в 15:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
Всего Колос запланировал семь спаррингов на сборах.