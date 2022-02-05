Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на сборах Колос проведет против черногорского Рудара из города Плевля.

"Шахтеры" сейчас занимаю седьмую позицию в национальном первенстве, в то время как выигрывали чемпионат в последний раз в сезоне-2014/15.

Матч состоится 5 февраля в 15:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Всего Колос запланировал семь спаррингов на сборах.