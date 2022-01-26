Колос проведет зимой два тренировочных сбора в Турции, во время которых запланировал 7 спаррингов — сообщает пресс-служба клуба.

1 февраля Колос встретится с Радником (Сербия), 5 февраля — с Рударом (Черногория), 6 февраля — соперник уточняется, 11 февраля — с Каспием (Казахстан), 12 февраля — с Сараево (Босния и Герцеговина), 17 февраля — с Самгурали (Грузия) и в тот же день — с Левадией (Эстония).

Первый сбор запланирован с 28 января по 9 февраля, второй — с 9 февраля по 18 февраля.