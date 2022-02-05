Украина

Футболист рассказал о напутствии от тренера Динамо.

Нападающий Сампдории Владислав Супряга прокомментировал свое общение с главным тренером Динамо Мирчей Луческу.

"Мы с Мирчей Луческу очень хорошо пообщались и попрощались. Он мне сказал, чтобы я сюда больше не возвращался. Он пожелал мне удачи и сказал, чтобы больше трудился и не упускал свой шанс. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это.

Что я чувствовал, когда он меня поменял в первом тайме? Злость на себя и опустошение. Просто не понимаешь, что происходит, и закрываешься в себе на долгое время, и не можешь прийти в себя. Луческу сказал, что это для меня урок, и был прав. Замена случилась после того как я заработал штрафной, а с него заработали пенальти", — рассказал Супряга в интервью BurBuzz.

Ранее Супряга рассказал о самых ярких моментах своей карьеры на данным момент.