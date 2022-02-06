Украина

В штабе будущего соперника недавно обосновался экс-тренер донецкого Шахтера.

Согласно информации на официальном сайте киевского Динамо, действующему чемпиону Украины удалось договориться о проведении очередного контрольного поединка на зимних тренировочных сборах в турецком Белеке.

Соперником "бело-синих" по предстоящей игре согласился стать 18-кратный одноименный чемпион Грузии — Динамо Тбилиси.

Встреча на поле Mardan Stadium запланирована на 8 февраля, начало в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что в сезоне-2021 грузинский коллектив не сумел защитить чемпионский титул от посягательств Динамо из Батуми, проиграв конкурентам пять очков за 36 сыгранных матчей.

Интересен и тот факт, что с начала 2022 года испанский специалист Андрес Карраско, ранее работавший на должности тренера в донецком Шахтере, возглавляет молодежный департамент Динамо Тбилиси.

В своем прошлом поединке на подготовительных сборах коллектив Мирчи Луческу не сумел обыграть болгарский Левски.