Украина

Главный тренер минайцев дал комментарий о текущем сборе команды.

Главный тренер Миная Владимир Шаран рассказал о подготовке своей команды к оставшейся части сезона.

"Мы много работали на искусственном поле. Было много общей выносливости. Приехав сюда, погода не позволяла работать нам на футбольном поле. Буквально один раз поработали и сыграли один матч с неплохой польской командой, которая находится на первом месте в первой лиге. Сыграли 1:1. Было видно, что ребята выдержали буквально 30 минут как в первом, так и во втором тайме, потому что играли двумя составами.

Сейчас я понимаю состояние футболистов, потому что им действительно очень тяжело. Все из-за смены покрытия. Надеюсь, что в дальнейшем они будут набирать кондиции, которые позволят в чемпионате неплохо проводить поединки", — сказал Шаран телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что ранее Владимир Шаран рассказал о грядущих подписаниях.