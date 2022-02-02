Украина

Специалист рассказал о подготовке команды.

Главный тренер Миная Владимир поделился планами подготовки команды на зимнем тренировочном сборе в Турции.

"Хахлев и Месхи недавно переболели и будут заниматься индивидуально. Все остальные игроки здоровы и готовы работать. Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие из них будут – пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3-4 футболиста.

У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого число мы сыграем контрольные матчи. 11-го – в выходной, 12-го – тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки", — рассказал Шаран в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Минай объявил о подписании о подписании Александра Бандуры и Юрия Коломойца.