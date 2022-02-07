Украина

Луганчане проведут шесть поединков в Турции.

Луганская Заря обновила список спарринг-партнеров, с которыми встретится на втором тренировочном сборе в Турции.

Вместо четырех поединков, "черно-белые" проведут шесть товарищеских матчей.

Помимо Оденсе, Бунедкора и и Валмиеры Заря встретится также с Металлургом из Узбекистана и казахстанским Окжетпесом. Кроме того, допущена неточность в определении Железничара — команда будет не из Боснии и Герцеговины, а из Сербии, сообщает официальный сайт Зари.

Отметим, что Виктор Скрипник взял с собой в Турцию 32 исполнителя, среди которых нашлось место и Владиславу Кочергину.