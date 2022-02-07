Украинский полузащитник высказался о нынешних отношениях со своим бывшим клубом.
Владислав Калитвинцев, фото ФК Десна
07 февраля 2022, 18:23
Накануне Александрия официально объявила о том, что Украинская ассоциация футбола разрешила клубу заявить зимнего новичка Владислава Калитвинцева, права на которого ранее принадлежали черниговской Десне.
29-летний украинец рассказал о ситуации со своим бывшим клубом.
"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за Александрию. Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность.
Представители Десны говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.
Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил", — заявил Калитвинцев в программе Футбол NEWS.
Отметим, что Владислав Калитвинцев подписал контракт с Александрией до мая 2024 года.