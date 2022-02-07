Украина

Украинский полузащитник высказался о нынешних отношениях со своим бывшим клубом.

Накануне Александрия официально объявила о том, что Украинская ассоциация футбола разрешила клубу заявить зимнего новичка Владислава Калитвинцева, права на которого ранее принадлежали черниговской Десне.

29-летний украинец рассказал о ситуации со своим бывшим клубом.

"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за Александрию. Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность.

Представители Десны говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил", — заявил Калитвинцев в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Владислав Калитвинцев подписал контракт с Александрией до мая 2024 года.